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Команда «Формулы-1» показала дешевый электрокар по цене Logan

  • 16.10.2024, 11:21
Команда «Формулы-1» показала дешевый электрокар по цене Logan

Электромобиль достигает всего 3 метра в длину и оснащен 8-сильным мотором.

Французская компания Ligier, известная в прошлом своей командой «Формулы-1», представила на автошоу в Париже компактный электрокар JS50. Городское авто поступает в продажу по цене от 14 799 евро — по цене «Логана». Как пишет «Фокус», об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Новый Ligier JS50 — двухместный ситикар с коротким высоким капотом, стреловидными фарами и рельефными боковинами. На крыше установлен спойлер. По размерам французский электромобиль чуть больше Smart fortwo.

Габариты Ligier JS50:

длина — 2972 мм;

ширина — 1499 мм;

высота — 1503 мм.

В салоне Ligier JS50 установлен узкий цифровой щиток приборов и 10-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система дополнена Android Auto и Apple CarPlay. Также есть акустика Pioneer и беспроводная зарядка для смартфонов.

Электромобиль Ligier JS50 оснащен 8-сильным мотором и способен развить 45 км/ч. На выбор предлагаются батареи емкостью 8,3 и 12,4 кВт∙ч: запас хода составляет 123 и 192 км, соответственно.

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