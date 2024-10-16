Видеофакт: Путин рассказывает, как закончится война против Украины

Видеофакт: Путин рассказывает, как закончится война против Украины1
- 16.10.2024, 13:01
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Прогноз, сделанный 25 лет назад.
В Сети набирает популярность видео, на котором Путин рассказывает российскому ведущему Александру Любимову, как закончится война в Украине. Глава Кремля сделал этот прогноз 25 лет назад:
Любимов: Нам не нравится, что Украина хочет вступить в НАТО? Мы хотим забрать Крым? Или просто мы не можем договориться по деньгам – газ, сахар? В чем главная проблема наша с Украиной войны вообще?
Путин: Во-первых, мы не хотим забрать Крым. Это абсолютная глупость. Если мы начнем что-нибудь забирать у кого-нибудь, то обязательно чего-нибудь у нас самих отнимут. Или мы что-нибудь потеряем. (Аплодисменты в студии звучат). Во всяком случае мы начнем такой передел на пространствах бывшего Cоветского Cоюза, от которого не сможем оправиться никогда!
Любимов: Поддерживаю!
Путин: У нас на территории Российской Федерации только 400 спорных территорий! 400! Я хочу, чтобы все об этом знали. Вот это во-первых. Во-вторых, сахар, газ – это все-таки второе. Третье поле, на котором можно поспорить, но поспорить, не более того. Главной проблемой, на мой взгляд, является тяжелое имперское наследие России. Все почему-то считают, что Россия осталась империей… (звучат аплодисменты в студии). А вот сейчас те, кто аплодируют, пусть меня послушают внимательно. Все считают, что Россия осталась империей, и относятся к ней как к империи до сих пор, а это совсем уже давно не так.