Пхеньянский Франкенштейн Виталий Портников

17.10.2024, 17:26

Виталий Портников

КНДР ничем не отличается от «ДНР» или «ЛНР».

Сейчас главный вопрос, который обсуждают политики и журналисты – действительно ли северокорейский диктатор Ким Чен Ын отправит своих военных на фронт для помощи российской армии? И многие недоумевают – почему же именно Пхеньян так рьяно поддерживает Москву в этой войне?

Объяснение, думаю, оказывается достаточно простым и его следует искать в самой природе северокорейского режима. Ведь, если посмотреть на историю Северной Кореи реалистично, то увидим, что КНДР, по сути, ничем не отличается от «ДНР» или «ЛНР». Это «государство» было создано советским диктатором Иосифом Сталиным на занятой Красной Армией части Корейского полуострова.

Более того, Сталин даже не доверил руководить КНДР руководителям корейских коммунистов. Их лидер Ким Ду Бон стал одним из подчиненных советского офицера Ким Ир Сена, который и возглавил партию и страну.

В первые десятилетия существования КНДР – в особенности после того, как Пхеньяну не удалось установить контроль над всем Корейским полуостровом – к династии Кимов было принято относиться с подчеркнутой иронией, даже пренебрежением. КНДР считали ненастоящим государством не только западные лидеры – напомню, что Дональд Трамп является первым действовавшим американским президентом, который встречался с лидером Северной Кореи.

Даже в Советском Союзе не относились к КНДР всерьез. Ни один руководитель КПСС никогда не посещал Пхеньян на протяжении всех послевоенных десятилетий, Владимир Путин является первым гостем из Москвы, который посетил столицу Северной Кореи.

А вот визитов в другие страны так называемого социалистического лагеря и не сосчитать. Сталин использовал жителей КНДР как «пушечное мясо» в противостоянии с США, Хрущев, Брежнев, Горбачев Северной Кореей откровенно пренебрегали.

Зато Путин сегодня покупает у Кима снаряды, а сам Ким угрожает соседним странам ядерной бомбардировкой.

Все это еще раз напоминает, как опасно недооценивать квази-государства, которые создаются тоталитарными государствами с целью дестабилизации ситуации. Как какой-нибудь Франкенштейн, политическая выдумка начинает жить своей жизнью и генерировать новые конфликты.

Так было с независимостью КНДР, затем - с фейковой независимостью аннексированного Крыма и Донбасса. И, конечно же, всякий раз недооценка фейка приводила к новым провокациям, новым конфликтам, новым войнам.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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