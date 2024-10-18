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Улучшат настроение и память: названы лучшие продукты для здоровья мозга

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  • 18.10.2024, 14:11
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Улучшат настроение и память: названы лучшие продукты для здоровья мозга

В списке есть йогурт и кефир.

Эксперты определили ферментированные продукты, которые могут поддерживать когнитивные способности, память и настроение, пишет eatingwell.com.

«То, что влияет на ваш разум, также влияет на ваш кишечник, и наоборот. Эта мощная связь известна как ось кишечник-мозг. Новые исследования показывают, что мозг и кишечник взаимодействуют несколькими путями», - говорится в публикации.

Сертифицированный диетолог из Нью-Йорка Кэтрин Брукинг объяснила, что вырабатываемые бактериями в кишечнике вещества могут посылать сигналы непосредственно в мозг, вызывая различные мозговые активности и изменяя настроение, поведение, и другие когнитивные функции.

Кроме того, одно из исследований подтвердило потенциальную связь между ферментированными продуктами и настроением - у подопытных мышей, у которых отсутствовали кишечные бактерии, ученые наблюдали ухудшение симптомов депрессии и тревожности.

Ферментированные продукты для здоровья мозга

Указывается, что ферментированные продукты приносят пользу не только кишечнику, но и поддерживают мозг. Вот несколько из них, которые следует есть для здоровья мозга:

Йогурт. Диетолог Брукинг советует употреблять греческий йогурт с медом - исследования показывают, что эта комбинация может стимулировать полезные бактерии в кишечнике. Представитель Академии питания и диетологии Эми Кимберлейн также рекомендует йогурт, так как он полезен для здоровья мозга, способствуя здоровому микробиому кишечника.

Кимчи. Исследования показывают, что определенные пробиотики в кимчи могут помочь улучшить когнитивные функции, а также оказывать нейропротекторное действие, потенциально снижая риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и деменция.

Комбуча. По словам Кимберлейн, комбуча содержит пробиотики, которые могут увеличить разнообразие полезных для здоровья бактерий. Она отметила, что сбалансированный кишечник способствует психическому благополучию, а это в свою очередь помогает тем, кто справляется с такими состояниями, как тревожность и депрессия.

Мисо. Это густая паста из ферментированных соевых бобов, которая также содержит пробиотики, стимулирующие работу мозга. Исследования показали, что ежедневное употребление соевых продуктов, включая мисо, связано с более низким риском снижения когнитивных способностей и улучшением когнитивных функций.

Темпе. Это ферментированная пища, приготовленная из цельных соевых бобов. Она богата белком и тоже содержит пробиотики, которые могут поддерживать здоровье кишечника и мозга.

Кефир. Кимберлейн напомнила исследование, которое показало улучшение реляционной памяти (способность запоминать и связывать информацию о людях, местах, событиях и объектах) у тех, кто ежедневно употреблял кефир.

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