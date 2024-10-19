В Санкт-Петербурге прогремели мощные взрывы 1 19.10.2024, 11:27

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Без электричества остались почти триста зданий.

Утром 19 октября в российском Санкт-Петербурге гремели взрывы. Местные жители сообщали об атаке дронов.

Об этом сообщает Telegram-канал издания «Фонтанка».

Так, в районе 7:00 жители российского Санкт-Петербурга сообщили, что слышали взрывы.

«В Санкт-Петербурге 19 октября был сбит беспилотник. По предоставленной информации, БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны. Угроз для населения нет», - утверждает издание.

Также жители сообщают, что в Выборгском и Приморском районах в Петербурге пропало электричество.

«Начал мигать свет, пропало изображение в телевизоре, потом прозвучали три хлопка», «что-то грохнуло и обрубилось электричество», «на пустыре (где должен пройти Шуваловский проспект, - ред) стоит гул», - писали местные жители, некоторые даже утверждали, что со стен падали картины.

«Хлопок» был слышен даже на дачах возле Орловского карьера.

Энергетики заявили, что якобы произошло технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ. По данным «Фонтанки», без электричества остались почти триста зданий в Приморском районе Петербурга. Света в домах нет более двух часов.

Кроме того, в сети опубликовали момент взрывов в Петербурге. Видео сняли жители одной из деревень Ленинградской области. При этом, местные власти молчат об атаке.

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