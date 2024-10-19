Взрывы в Санкт-Петербурге прогремели возле предприятия по производству высокоточного оружия 4 19.10.2024, 13:44

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Стали известны новые детали атаки БПЛА.

В российском Санкт-Петербурге утром 19 октября заявили об атаке БПЛА, в городе прогремели взрывы. В части домов пропало электричество.

Как сообщают местные паблики, жители Санкт-Петербурга услышали взрывы в районе улицы Парашютной около семи часов утра.

Известно, что недалеко от Парашютной расположено НПП «Радар ММС» – предприятие оборонной промышленности, которое занимается системами самонаведения высокоточного оружия, военной и гражданской авионики, систем мониторинга и навигации, СВЧ и цифровой техники, точного приборостроения, сложного программного обеспечения, пишет «Обозреватель».

«Начал мигать свет, пропало изображение в телевизоре, потом прозвучали три хлопка», «что-то грохнуло и обрубилось электричество», «на пустыре стоит гул», – пишут россияне в соцсетях.

Сообщения об отсутствии света стали поступать из нескольких районов, в частности «Юбилейного квартала», Комендантского проспекта, Планерной, Маршала Новикова и Авиаконструкторов.

Представители управляющей компании, которая обслуживает «Юбилейный квартал», объяснили произошедшее аварией, не уточнив подробностей.

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