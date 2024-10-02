Врачи впервые полностью вылечили диабет I типа

Врачи впервые полностью вылечили диабет I типа3
- 2.10.2024, 11:20
Медики использовали стволовые клетки.
Китайские ученые впервые полностью вылечили диабет I типа. Пациентка, страдавшая болезнью 11 лет, уже через несколько месяцев после вмешательства не нуждалась в инъекциях инсулина, пишет «Нож».
До этого она перенесла две трансплантации печени из-за криптогенного цирроза, а также трансплантацию всей поджелудочной железы из-за нестабильного контроля уровня глюкозы в крови.
Медики использовали стволовые клетки, полученные из ее собственной жировой ткани. Затем они создали трансплантат с клетками, способными производить инсулин, глюкагон и соматостатин.
Островковые клетки ввели в область прямой мышцы живота. Спустя 75 дней после трансплантации пациентка достигла устойчивой независимости от инсулина, а уровень глюкозы в крови стабилизировался.
Ученые рассчитывают, что в будущем можно будет широко применять разработанный ими метод, хотя потребуются дополнительные исследования его эффективности и безопасности.