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Врачи впервые полностью вылечили диабет I типа

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  • 2.10.2024, 11:20
Врачи впервые полностью вылечили диабет I типа

Медики использовали стволовые клетки.

Китайские ученые впервые полностью вылечили диабет I типа. Пациентка, страдавшая болезнью 11 лет, уже через несколько месяцев после вмешательства не нуждалась в инъекциях инсулина, пишет «Нож».

До этого она перенесла две трансплантации печени из-за криптогенного цирроза, а также трансплантацию всей поджелудочной железы из-за нестабильного контроля уровня глюкозы в крови.

Медики использовали стволовые клетки, полученные из ее собственной жировой ткани. Затем они создали трансплантат с клетками, способными производить инсулин, глюкагон и соматостатин.

Островковые клетки ввели в область прямой мышцы живота. Спустя 75 дней после трансплантации пациентка достигла устойчивой независимости от инсулина, а уровень глюкозы в крови стабилизировался.

Ученые рассчитывают, что в будущем можно будет широко применять разработанный ими метод, хотя потребуются дополнительные исследования его эффективности и безопасности.

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