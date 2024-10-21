Белорусов озадачило видео покоса осенней листвы в Гомеле 21.10.2024, 16:12

Смышленые комментаторы выдвинули свои версии.

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как мужчина косил газонокосилкой осеннюю листву рядом с тротуаром в Гомеле. Зачем он это делал, конечно, точно не известно. Но смышленые комментаторы выдвинули свои версии, пишет telegraf.news.

На видео заметно, как опавшие грязные листочки разлетаются в стороны после прохождения техники.

«Работа есть работа, ему за это как бы и платят, и пусть вам кажется, что он ерундой занят», — написал один комментатор.

«Выравнивает, чтобы снег ровно лег!» — предположил другой.

«Меня эти косильщики все лето с утра доставали. Так и осенью листья будут косить или уже сразу землю взрыхлять??» — поинтересовался третий.

Кто-то же попытался защитить работника: «Чего на работягу накинулись? Дали задание — делает. Сами, небось, не спорите с начальством, а делаете, что говорят. Все сверху идет…»

«Классика. А когда дожди пойдут, то время латать лужи, в дождь-то оно виднее, где нужно», — добавил еще один пользователь TikTok.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com