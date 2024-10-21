Белорусов озадачило видео покоса осенней листвы в Гомеле
- 21.10.2024, 16:12
Смышленые комментаторы выдвинули свои версии.
В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как мужчина косил газонокосилкой осеннюю листву рядом с тротуаром в Гомеле. Зачем он это делал, конечно, точно не известно. Но смышленые комментаторы выдвинули свои версии, пишет telegraf.news.
На видео заметно, как опавшие грязные листочки разлетаются в стороны после прохождения техники.
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«Работа есть работа, ему за это как бы и платят, и пусть вам кажется, что он ерундой занят», — написал один комментатор.
«Выравнивает, чтобы снег ровно лег!» — предположил другой.
«Меня эти косильщики все лето с утра доставали. Так и осенью листья будут косить или уже сразу землю взрыхлять??» — поинтересовался третий.
Кто-то же попытался защитить работника: «Чего на работягу накинулись? Дали задание — делает. Сами, небось, не спорите с начальством, а делаете, что говорят. Все сверху идет…»
«Классика. А когда дожди пойдут, то время латать лужи, в дождь-то оно виднее, где нужно», — добавил еще один пользователь TikTok.