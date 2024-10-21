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Белорусов озадачило видео покоса осенней листвы в Гомеле

  • 21.10.2024, 16:12
Белорусов озадачило видео покоса осенней листвы в Гомеле

Смышленые комментаторы выдвинули свои версии.

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как мужчина косил газонокосилкой осеннюю листву рядом с тротуаром в Гомеле. Зачем он это делал, конечно, точно не известно. Но смышленые комментаторы выдвинули свои версии, пишет telegraf.news.

На видео заметно, как опавшие грязные листочки разлетаются в стороны после прохождения техники.

@vpbwa #гомель #осень #покостравы ♬ La Traviata - Vitamin String Quartet

«Работа есть работа, ему за это как бы и платят, и пусть вам кажется, что он ерундой занят», — написал один комментатор.

«Выравнивает, чтобы снег ровно лег!» — предположил другой.

«Меня эти косильщики все лето с утра доставали. Так и осенью листья будут косить или уже сразу землю взрыхлять??» — поинтересовался третий.

Кто-то же попытался защитить работника: «Чего на работягу накинулись? Дали задание — делает. Сами, небось, не спорите с начальством, а делаете, что говорят. Все сверху идет…»

«Классика. А когда дожди пойдут, то время латать лужи, в дождь-то оно виднее, где нужно», — добавил еще один пользователь TikTok.

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