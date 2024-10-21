В Дубае построят «тонкий» небоскреб шириной в квартиру 21.10.2024, 18:37

Как он будет выглядеть.

В Дубае планируют построить небоскреб шириной в 22,5 м или в одну квартиру, пишет Dezeen.

Проект небоскреба разработало испанское архитектурное бюро RCR Arquitectes, которое является лауреатом Притцкеровской архитектурной премии. Башня будет называться Muraba Vei, в ней будет 73 этажа. Высота здания составит 380 метров. Но особенностью небоскреба станет небольшая ширина — 22,5 м или равная ширине одной квартиры.

Описанная командой как «необычайно узкая» форма небоскреба разработана, чтобы привлечь внимание людей. Все здание будет обернуто сеткой из нержавеющей стали или вуалью.

Помимо квартир в башне разместятся спа-салон, ресторан, художественная галерея, конференц-залы, кинотеатр и общественное пространство у здания, похожее на дюну.

Самым «тонким» небоскребом мира сейчас считается нью-йоркская башня Steinway Tower, ширина основания которой составляет около 18 м. Высота достигает 435 м.

В бразильском городе Балнеариу-Камбориу возведут самый высокий жилой небоскреб в мире. Проект строительства утвердили местные власти. Высота башни под названием Triumph Tower составит 544 м, на 72 м больше, чем самого высокого жилого здания Central Park Tower в Нью-Йорке.

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