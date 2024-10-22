Экс-президента Перу приговорили к 20 годам тюрьмы 1 22.10.2024, 18:27

Алехандро Толедо признали виновным в получении взяток на $35 млн.

Бывшего президента Перу Алехандро Толедо приговорили к 20 с половиной годам тюремного заключения по делу о коррупции и отмывании денег. Такой приговор вынес Верховный суд Лимы в понедельник, 21 октября.

Суд признал Толедо виновным в получении взяток на сумму около 35 миллионов долларов в период его президентства с 2001 по 2006 год - в обмен на взятки он позволил бразильскому строительному концерну Odebrecht (позже сменил название на Novonor) выиграть контракт на строительство автомагистрали, соединяющей Перу и Бразилию. В ходе следствия в Odebrecht признались в подкупе чиновников в ряде стран для получения договоров на строительство.

После окончания президентского срока Толедо жил в США. В 2017 году правоохранительные органы Перу выдали ордер на арест политика и потребовали его выдачи. Толедо был задержан в Калифорнии в 2019 году и помещен под домашний арест. Он пытался препятствовать экстрадиции на родину, однако был выдан перуанским властям в 2023 году.

Коррупционный скандал вокруг компании Odebrecht считается крупнейшим в Латинской Америке. По оценкам властей США, сумма взяток, которые предприятие выплатило политикам в 12 странах, составила порядка 785 млн долларов.

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