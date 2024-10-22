Пентагон подозревает сотрудницу иранского происхождения в «сливе» секретных документов о плане атаки Израиля 22.10.2024, 22:45

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Подробности.

Пентагон назвал руководительницу аппарата помощника министра обороны по специальным операциям Ариану Табатабай главной подозреваемой в возможной утечке секретных документов, касающихся планов Израиля по операции «возмездия» за ракетный обстрел Ирана.

Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона, пишет The Jerusalem Post.

Табатабай — американка иранского происхождения и офицер военно-морской разведки США, отмечает издание.

Она имеет доступ ко всем военно-морским передвижениям и всем операциям сил специального назначения в мире, в том числе на Ближнем Востоке, отметила журналистка Кэролайн Глик.

В 2023 году члены Конгресса написали письмо министру обороны США Ллойду Остину с призывом уволить Табатабай с должности.

20 октября телеканал CNN сообщил, что США начали расследование утечки строго секретных данных американской разведки, касающихся планов Израиля по операции «возмездия» за ракетный обстрел, совершенный Ираном в начале октября.

Три осведомленных источника подтвердили факт утечки, а один из них засвидетельствовал подлинность документов.

Документы описывают подготовку Израиля к нанесению удара по Ирану. В одном из них, составленном Национальным агентством геопространственной разведки, говорится о перемещении боеприпасов Израилем. Другой документ, предоставленный Агентством национальной безопасности (АНБ), описывает тренировочные полеты израильских ВВС с применением ракет «воздух-поверхность», что также может свидетельствовать о подготовке атаки на Иран.

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