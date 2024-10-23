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Всемирный конгресс свободы призвал немедленно освободить Николая Статкевича

  • 23.10.2024, 11:30
Всемирный конгресс свободы призвал немедленно освободить Николая Статкевича
Николай Статкевич
Фото: Charter97.org

Более 600 дней о нем нет никакой информации.

Диссиденты всего мира, борцы за свободу, лидеры оппозиции своих стран, входящие в Всемирный конгресс свободы (World Liberty Congress), выражают свою солидарность с лидером белорусской оппозиции Николаем Статкевичем.

«Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич, осужденный режимом Лукашенко на 14 лет заключения, более четырех c половиной лет находится в колонии. Из них — более двух лет о нем нет никаких вестей.

Политика держат в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. В заключении Николай Статкевич дважды переболел COVID-19. Его жизнь находится в опасности. Всемирный конгресс свободы требует его освобождения и информации о состоянии его здоровья», — говорится в заявлении.

Николай Статкевич был осужден на 14 лет лишения свободы, его обвинили в «организации массовых беспорядков» (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

С начала июля 2022 года — с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии — у него было 23 взыскания. Как минимум 9 раз он попадал в ШИЗО — на сроки от 7 до 10 дней. Новый год политзаключенный встретил в ШИЗО.

Николай Статкевич содержится в колонии в максимально жестких условиях: политика держат в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич дважды переболел COVID-19.

20 марта у Николая Статкевича умер отец. Политзаключенному не дали с ним проститься.

9 февраля 2023 года родные и близкие получили последнее известие от Николая Статкевича. С тех пор нет никакой информации о его судьбе: от него нет сообщений, до него не доходят письма и посылки.

Появилась информация, что его может не быть в живых. Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина и партия «Народная Грамада» инициировали международную кампанию поддержки «Покажите Статкевича!»

К акции присоединился ряд европейских политиков.

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