Лукашенко заявил, что идет на «выборы» 5 23.10.2024, 16:13

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Об этом рассказал в России.

Лукашенко заявил, что будет участвовать в так называемых «президентских выборах». Об этом он заявил в интервью с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой на полях саммит БРИКС в Казани.

Диалог выглядел следующим образом:

Лукашенко: Хочешь, чтобы я тебе в программе объявил?

Скабеева: Можно?

Лукашенко: Да, Оля, пойду на «выборы» президента.

Скабеева: А мы вас поддержим.

Лукашенко: Тогда точно пойду!

Так называемые «президентские выборы» в Беларуси пройдут уже 26 января 2025 года. Стоит отметить, что дата отличается от той, которая попала в СМИ. Ранее сообщалось, что «выборы» пройдут 23 февраля.

Цивилизованный мир не признает результаты «выборов» в Беларуси.

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