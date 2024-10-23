Си Цзиньпин на саммите БРИКС сделал неприятное для Путина заявление по Украине
- 23.10.2024, 16:44
- 5,526
И напомнил о группе «друзей мира».
Необходимо отказаться от эскалации и распространения военного конфликта в Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании глав стран БРИКС на саммите.
«Важно на основе принципов недопущения перелива конфликтов, его распространения на третьи страны и избежания эскалации боевых действий, а также отказа от подливания масла в огонь, содействовать скорейшей деэскалации ситуации», — цитирует главу КНР РБК.
По его словам, Китай, Бразилия и страны Глобального юга создали группу «друзей мира», которая нацелена на «объединение больших голосов в поддержку мира».
Ранее в Национальной разведывательной службе Южной Кореи сообщили, что КНДР намерена отправить четыре бригады военных общей численностью 12 тыс. человек для участия в войне против Украины. Помимо этого, на фронт могут отправиться подразделение специального назначения, а также военные летчики, которые будут управлять российскими Су-25 и МиГ-29.