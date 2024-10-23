закрыть
23 октября 2024, среда, 17:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Си Цзиньпин на саммите БРИКС сделал неприятное для Путина заявление по Украине

  • 23.10.2024, 16:44
  • 5,526
Си Цзиньпин на саммите БРИКС сделал неприятное для Путина заявление по Украине
Си Цзиньпин
Фото: Getty Images

И напомнил о группе «друзей мира».

Необходимо отказаться от эскалации и распространения военного конфликта в Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании глав стран БРИКС на саммите.

«Важно на основе принципов недопущения перелива конфликтов, его распространения на третьи страны и избежания эскалации боевых действий, а также отказа от подливания масла в огонь, содействовать скорейшей деэскалации ситуации», — цитирует главу КНР РБК.

По его словам, Китай, Бразилия и страны Глобального юга создали группу «друзей мира», которая нацелена на «объединение больших голосов в поддержку мира».

Ранее в Национальной разведывательной службе Южной Кореи сообщили, что КНДР намерена отправить четыре бригады военных общей численностью 12 тыс. человек для участия в войне против Украины. Помимо этого, на фронт могут отправиться подразделение специального назначения, а также военные летчики, которые будут управлять российскими Су-25 и МиГ-29.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов