Си Цзиньпин на саммите БРИКС сделал неприятное для Путина заявление по Украине 23.10.2024, 16:44

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Си Цзиньпин

Фото: Getty Images

И напомнил о группе «друзей мира».

Необходимо отказаться от эскалации и распространения военного конфликта в Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании глав стран БРИКС на саммите.

«Важно на основе принципов недопущения перелива конфликтов, его распространения на третьи страны и избежания эскалации боевых действий, а также отказа от подливания масла в огонь, содействовать скорейшей деэскалации ситуации», — цитирует главу КНР РБК.

По его словам, Китай, Бразилия и страны Глобального юга создали группу «друзей мира», которая нацелена на «объединение больших голосов в поддержку мира».

Ранее в Национальной разведывательной службе Южной Кореи сообщили, что КНДР намерена отправить четыре бригады военных общей численностью 12 тыс. человек для участия в войне против Украины. Помимо этого, на фронт могут отправиться подразделение специального назначения, а также военные летчики, которые будут управлять российскими Су-25 и МиГ-29.

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