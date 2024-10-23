По небу над США и Канадой пронесся яркий огненный шар 2 23.10.2024, 18:27

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Его видели жители 10 штатов.

Огромный метеор пронесся в виде огненного шара над озером Эри. Очевидцы события опубликовали видео и фото с ним в соцсетях, сообщает Live Science.

Отмечается, что за падением метеора наблюдали очевидцы в 10 штатах США, первые сообщения начали поступать около 19:00 по местному времени 21 октября. На данный момент Американское метеорное общество (AMS) получило 534 сообщения о пылающем космическом камне. Эксперты оценили траекторию метеора и обнаружили, что он, вероятно, упал недалеко от берега озера Эри в штате Пенсильвания.

Огненный шар появился на высоте около 80 километров, его могли видеть жители США и Канады. По данным сайта EarthSky, это крупнейший огненный шар, зафиксированный за последнее время.

По словам экспертов, вероятно, падение метеора не было связано с метеорным потоком Тауриды, который можно наблюдать сейчас. Его пик приходится с конца октября на начало ноября и обычно можно наблюдать несколько «падающих звезд» в час.

Огненные шары — это исключительно яркие метеоры. Метеоры же — это космические камни, которые входят в атмосферу Земли. Когда они это делают, камень сгорает, создавая полосу света. Падения огненных шаров происходят каждый день по всему миру, но увидеть их удается очень редко, потому что они пролетают за одну вспышку и часто скрываются за дневным светом.

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