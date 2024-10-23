Лукашенко поклялся детьми и нарушил клятву 8 23.10.2024, 20:09

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Четыре года назад диктатор поклялся, что покинет свой пост после истечения очередного срока.

Приспешник Лукашенко Юрий Воскресенский, вышедший на свободу после встречи в СИЗО с диктатором, заявил 23 октября 2020 года в интервью «Комсомольской правде», что узурпатор откажется удерживать власть и поклялся детьми.

По словам Воскресенского, Лукашенко тогда «прозрел» и решил узнать у политзаключенных, чего они хотят и о чем думают. После разговора диктатор освободил некоторых заключенных, а также пообещал в новой Конституции ограничить количество президентских сроков двумя периодами, при этом пообещав, что обнуления его президентских сроков не произойдет:

— Но при принятии новой Конституции президентские сроки обнуляются. И Лукашенко сможет снова избираться.

— То же самое сказали и мы. Он ответил: «Я даю вам слово, что это мой последний срок. Я клянусь своими детьми». Это цитата. Поэтому любой может сейчас писать поправки. Сейчас по областям будут приглашать всех оппозиционеров, – говорил в 2020-м году Воскресенский.

Сегодня, нарушив клятву, Лукашенко заявил, что будет участвовать в так называемых «президентских выборах». «Выбор» в Беларуси пройдут уже 26 января 2025 года.

Цивилизованный мир не признает результаты «выборов» в Беларуси.

Напомним, Лукашенко узурпирует должность президента Беларуси с 1994 года. Сейчас у него идет шестой срок подряд. Лукашенко после принятия поправок в Конституцию в 2020 году обещал, что не будет вновь занимать этот пост.

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