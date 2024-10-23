В Беларуси банкротится фирма, которая связана со строительством известных заводов и ТЦ 23.10.2024, 20:36

До этого она попала в «черный» список «Совмина».

Банкротится белорусская «дочка» международной компании Inros lackner — фирма «Инрос лакнер блр». Она занималась проектированием завода чипсов «Онега» и Туровского молочного комбината, а также реконструкцией зданий «Лидского пива», передает «Зеркало».

С заявлением о возбуждении дела о банкротстве обратилось само предприятие — «Инрос лакнер блр» (раньше называлось «Белпромбауплан Консалт»). Первое заседание прошло в июне. На тот момент фирма имела долги на 1,28 млн рублей. В то же время ее активы оценивались на сумму 368 тыс. рублей. Это следует из документов, опубликованных в едином госреестре сведений о банкротстве.

Фирма была должна партнерам и своим работникам. Также имелась задолженность по налогам и кредиторами. 15 октября ее признали банкротом — с последующей ликвидацией.

«Инрос лакнер блр» основали в 1993 году, она работала в сфере архитектуры, строительных конструкций и инженерно-технических систем. Фирма принадлежит двум немецким компаниям и белорусскому бизнесмену и находится в списке фирм, которым запретили без спецразрешения властей выводить активы из нашей страны.

За годы работы организация принимала участие в строительстве и проектировании зданий известных предприятий, включая завод по производству чипсов «Онега», Туровский молочный комбинат, а также здания, где размещено «Лидское пиво». А еще — торговый центр «МAGNIT» в Минске, торговый дом «Ждановичи», логистический комплекс McDonald’s и складской комплекс «Евроопта».

Если в 2022 году в компании работало 16 человек (а до этого сообщалось о более 60 дипломированных архитекторах в коллективе), то в 2024-м — только двое.

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