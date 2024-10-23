Зеленский: США предоставят Украине $20 млрд кредита 23.10.2024, 20:44

Его погасят за счет прибыли от замороженных на Западе активов РФ.

США приняли решение о передаче Украине 20 млрд долларов в рамках кредита. Его погасят за счет прибыли от замороженных на Западе активов РФ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Есть сейчас важная новость из Соединенных Штатов: Америка приняла решение выделить 20 миллиардов долларов. Это средства, обеспеченные замороженными российскими активами», - рассказал Зеленский.

Он уточнил, что 20 млрд долларов от США — это часть решения «Большой семерки» о предоставлении Украине 50 млрд долларов. Это необходимо для защиты и стойкости Украины.

«Важно реализовать это уже в этом году. Спасибо Соединенным Штатам, спасибо всей «Группе семи», - добавил президент Украины.

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