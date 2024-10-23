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Байден: Тираны будут нести ответственность за нанесенный ими ущерб

  • 23.10.2024, 22:12
Байден: Тираны будут нести ответственность за нанесенный ими ущерб
Джо Байден

Президент США прокомментировал выделение $20 млрд для Украины.

$20 млрд за счет замороженных активов России, а президент США Джо Байден назвал это напоминанием нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину о том, что мир поддерживает Украину, на которую напала Россия. Заявление опубликовано 23 октября на сайте Белого дома.

«В рамках пакета G7 Соединенные Штаты сегодня объявляют, что мы предоставим Украине $20 млрд в виде кредитов, которые будут погашены за счет процентов, полученных от замороженных российских суверенных активов. Другими словами, Украина может получить необходимую ей помощь сейчас, не обременяя налогоплательщиков», – сказал президент США.

По его словам, эти кредиты поддержат украинцев, которые защищают и восстанавливают свою страну, пострадавшую от российской агрессии.

«Наши усилия ясно дают понять: тираны будут нести ответственность за нанесенный ими ущерб. Не заблуждайтесь: Россия не победит в этом конфликте. Победит народ Украины. Это еще одно напоминание Владимиру Путину о том, что мир сплотился вокруг Украины, а США и наши партнеры по G7 продолжат поддерживать их на каждом шагу», – заявил Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что именно он летом «возглавил усилия по объединению G7 для выделения Украине $50 млрд» в виде кредитов, полученных от российских активов.

«Эти активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине», – предупредил Байден.

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