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Лукашенко придумал объяснение, как войска РФ попали в Украину с территории Беларуси

  • 23.10.2024, 22:20
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Лукашенко придумал объяснение, как войска РФ попали в Украину с территории Беларуси

У диктатора Кремль даже не спрашивал разрешение представить территорию Беларуси для наступления на Киев.

Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани 23 октября дал интервью журналисту ВВС Стивену Розенбергу. Среди прочего он порассуждал о войне в Украине и о том, как в конфликт вовлечена Беларусь. Например, по версии диктатора, в феврале 2022 года наша страна не предоставляла России территорию для вторжения в Украину — просто часть российских войск Путин «завернул на Киев», когда те возвращались с учений в Беларуси.

Во время интервью Лукашенко заявил, что в феврале 2022 года Беларусь не предоставляла России территорию для вторжения в Украину.

— У нас были учения («Союзная решимость — 2022», которые формально должны были пройти с 10 по 20 февраля 2022 года. — Прим.), на которых было задействовано несколько тысяч человек российских войск. Эти войска были в основном с восточного округа, и Путин начал выводить эти войска из Беларуси. Они были на юге, и по этой дороге, мимо границы с Украиной, он начал вывод войск. Часть войск в какой-то период (спровоцировали, я в этом убежден) он завернул на Киев, — утверждает диктатор.

Он заверил, что «поддерживал и буду поддерживать Россию столько, сколько ей нужно», хотя «еще по минимуму вовлечен в этот конфликт».

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