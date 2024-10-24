БелТА перенесла «выборы» на 25 февраля

БелТА перенесла «выборы» на 25 февраля1
- 24.10.2024, 11:52
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Фотофакт.
Telegram-канал БелТА опубликовал картинку со странной датой так называемых «выборов президента».
На ней указано 25 февраля 2025 года. Через несколько минут в сообщение было внесено изменение и картинка была заменена на корректную.
Напомним, диктатор Лукашенко узурпирует должность президента Беларуси с 1994 года. Сейчас у него идет шестой срок подряд. Лукашенко еще в феврале заявлял о планах вновь выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих «выборах», хотя после принятия поправок в Конституцию в 2020 году обещал, что не будет вновь занимать этот пост.