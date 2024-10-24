Ученые назвали привычку, которая помогает защититься от деменции
- 24.10.2024, 12:16
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Об этом должен знать каждый.
Деменция — это группа заболеваний, наиболее распространенной из которых является болезнь Альцгеймера, которая лишает людей памяти, ухудшает координацию в пространстве и негативно влияет на социализацию.
Это привычка – хорошо высыпаться. Ученые определили, что качественный сон оказывает положительное влияние на работу мозга, память и умственные способности человека. Но не всем удается хорошо выспаться, особенно в рабочие дни, поэтому ученые предлагают компенсировать недосыпание отдыхом в выходные, пишет ТСН.
Как дополнительный сон может оградить от развития деменции: исследование ученых
Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие более двухсот испытуемых в возрасте от 64 лет. Эксперты в течение двух лет фиксировали продолжительность сна у участников исследования, половина из которых спала дольше на выходных. Это позволяло компенсировать недостаток сна в будние дни.
Ученые установили, что у той группы, дополнительно спавшей в выходные дни, риск ухудшения когнитивных функций оказался на 74 процента ниже, чем у тех, кто не имел дополнительного отдыха. Ученые предполагают, что дополнительный сон снижает уровень воспаления в организме и укрепляет связи между нейронами мозга, поэтому помогает защититься от опасного старческого недуга.