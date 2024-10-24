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Игорь Кизим: Я помню «блеяния ягнят» от белорусских чиновников о вторжении РФ в Украину

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  • 24.10.2024, 13:41
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Игорь Кизим: Я помню «блеяния ягнят» от белорусских чиновников о вторжении РФ в Украину
Игорь Кизим
Фото: Вадим Замировский / tut.by

Украинский дипломат ответил Лукашенко.

Посол по особым поручениям МИД Украины по Беларуси Игорь Кизим в «Фейсбуке» прокомментировал заявления Лукашенко в интервью BBC.

«Ну возвращались себе российские войска к себе с учений на юге Беларуси, а потом раз — и повернули на Киев, — интерпретировал слова Лукашенко дипломат. — Но как-то не объясняет, почему одновременно полетели ракеты и бомбы по украинской территории с белорусских аэродромов и почему это вторжение длилось не один месяц. Хотя нет, объясняет, — «спросите у Зеленского». Нормально».

«Находясь в то время в Минске, я помню те «блеяния ягнят» (или их молчание), которыми объясняли тамошние дипломаты и чиновники очевидный факт российской агрессии и ее поддержки белорусской властью. По крайней мере до того, как их руководителю не подготовили соответствующие тезисы, которые он до сих пор использует во время подобных интервью», — добавил он.

По словам Кизима, Лукашенко «вообще-то мало что меняет в своих оценках и объяснениях (которые ему впихнули в голову КГБ и СВР), разве что в сторону нагнетания и добавления «ужасных» примеров».

«Так, в ответ Розенбергу на вопрос, почему он не поддержал Украину, он снова понес такую чушь, что даже я удивился… Причиной называются и санкции, и захват вагонов, и арест автомобилей с водителями (которых он якобы освободил, проведя спецоперацию), и пятеро убитых белорусов, тела которых якобы «расчленили, чтобы мы не поняли, как они погибли», — обратил внимание спецпосол.

Кизим напомнил, что «первые санкции против Беларуси в ответ на ее соучастие в российской агрессии Украина ввела только в ноябре 2022 года» ситуация с вагонами и автомобилями тоже произошла «уже после начала агрессии» и стала «оправданной реакцией с украинской стороны».

«Операция «по освобождению» — это было банальное использование ситуации с обменом украинских водителей, которые возвращались из России через Брест на российских, которые ехали в Россию, — подчеркнул он. — Беларусь требовала добавить своих водителей (их и так планировали отдать позже) в списки россиян. Но самым интересным в «объяснениях» выглядит увеличение количества белорусов, которых «расчленили». В предыдущих интервью, я помню, речь шла о двух, а сейчас уже о пятерых».

«Что будет дальше? Говорю это без особого сарказма, а тем более самодовольства. Мой комментарий, прежде всего, для того, чтобы понять, чего ожидать не только белорусам, но и нам, украинцам и другим странам нашего региона от пребывания у власти этого человека еще следующие пять лет», — подытожил Кизим.

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