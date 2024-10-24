Как снизить давление в домашних условиях без лекарств

Как снизить давление в домашних условиях без лекарств1
- 24.10.2024, 14:36
- 2,790
Специалист удивил ответом.
Привычка, от которой следует избавиться людям с высоким давлением, это потребление ультраобработанных продуктов: чипсы, крекеры, конфеты и сладкая вода.
Чтобы снизить свое кровяное давление, следует избавиться от одной привычки. Врач сказал, что плохая привычка №1 у гипертоников – это потребление пищи с высоким содержанием натрия и насыщенных жиров. Прежде всего, это ультраобработанные продукты.
Об этом пишет Eating Well.
Что такое ультраобработанные продукты
Ультраобработанные продукты – это чипсы, крекеры, конфеты, упакованная выпечка и газированные напитки.
Они содержат много натрия, сахара, насыщенных жиров и консервантов, помогающих продлить срок их хранения.
Доктор медицины и магистр общественного здравоохранения Дэвид Л. Кац сказал, что людям с высоким давлением, прежде всего, нужно отказаться от такой пищи.
«Ультраобработанные продукты содержат ингредиенты, которые домашние повара никогда или почти никогда не будут использовать, включая ароматизаторы, красители, текстуризаторы и эмульгаторы,
– сказал Кац. И дело не в том, что случайные чипсы или замороженная пицца – это «худшие продукты» в мире. Проблема в их количестве, которое мы потребляем».
Врач отметил, что ультраобработанные продукты содержат много добавленного натрия, являющегося основным фактором колебания артериального давления. Кроме того, в таких продуктах обычно больше добавленного сахара и насыщенных жиров, ухудшающих состояние сердца.
Важно отметить, что этот материал носит исключительно информационный характер и не может служить основанием для установления диагноза или медицинских выводов. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем, следует обязательно обратиться к врачу.