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Как снизить давление в домашних условиях без лекарств

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  • 24.10.2024, 14:36
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Как снизить давление в домашних условиях без лекарств

Специалист удивил ответом.

Привычка, от которой следует избавиться людям с высоким давлением, это потребление ультраобработанных продуктов: чипсы, крекеры, конфеты и сладкая вода.

Чтобы снизить свое кровяное давление, следует избавиться от одной привычки. Врач сказал, что плохая привычка №1 у гипертоников – это потребление пищи с высоким содержанием натрия и насыщенных жиров. Прежде всего, это ультраобработанные продукты.

Об этом пишет Eating Well.

Что такое ультраобработанные продукты

Ультраобработанные продукты – это чипсы, крекеры, конфеты, упакованная выпечка и газированные напитки.

Они содержат много натрия, сахара, насыщенных жиров и консервантов, помогающих продлить срок их хранения.

Доктор медицины и магистр общественного здравоохранения Дэвид Л. Кац сказал, что людям с высоким давлением, прежде всего, нужно отказаться от такой пищи.

«Ультраобработанные продукты содержат ингредиенты, которые домашние повара никогда или почти никогда не будут использовать, включая ароматизаторы, красители, текстуризаторы и эмульгаторы,

– сказал Кац. И дело не в том, что случайные чипсы или замороженная пицца – это «худшие продукты» в мире. Проблема в их количестве, которое мы потребляем».

Врач отметил, что ультраобработанные продукты содержат много добавленного натрия, являющегося основным фактором колебания артериального давления. Кроме того, в таких продуктах обычно больше добавленного сахара и насыщенных жиров, ухудшающих состояние сердца.

Важно отметить, что этот материал носит исключительно информационный характер и не может служить основанием для установления диагноза или медицинских выводов. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем, следует обязательно обратиться к врачу.

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