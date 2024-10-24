«Похоже, что Луку скоро снимут» 5 24.10.2024, 16:01

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Фото: Getty Images

Что белорусы думают о предстоящих «выборах».

Лукашенко заявил, что будет участвовать в так называемых «президентских выборах». Об этом он рассказал в интервью с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой на полях саммита БРИКС в Казани.

Так называемые «президентские выборы» в Беларуси пройдут уже 26 января 2025 года.

Сайт Charter97.org посмотрел, как эту новость восприняли белорусы:

«Время меняется, перемены будут и в Лукоморье. Лукашенко очень слабый политик, при котором население Беларуси снизилось до 7 млн чел., а было 9,5 млн в 1994 г. Заводы убиты, а молодежь, перспективная и айтишная, уехала! Прикормленный кремлевский хрюкающий хряк Лука стал уже как надутый воздушный шар от переедания!»

«Уникальность нынешнего режима моей страны заключается в том, что это предельно примитивный паразитарный режим, структуры которого заточены на одного человека, исключительно на личное обогащение его рода. Это особая группа чиновников с коррупционным мышлением не производит ничего: ни духовных, ни материальных ценностей, ни услуг, а только плодит коррупцию, разъедающую экономику страны. Это перераспределение и присвоение созданных обществом благ. Они даже не способны к управлению, а только к насилию, террору и грабежу».

«Як усе адзначалі, першая прычына — баяцца праводзіць выбары ў цёплы час года. І другая — капыты могуць сапраўды вельмі хутка адваліцца, таму перанёс дату выбараў з 23 лютага на 26 студзеня».

«Ну, лично мне такой кандидат не нужен. Не оправдал доверия. Расходы на него непомерные, а пользы обществу нет. Только для себя любимого. Да и справка, как выясняется, у него есть. Так что лучше без такого, чем с ним».

«Торопится еще и потому, что у Вована положение шаткое. Скорее тот при встрече обещал переодетыми мобиками помочь. Но если Вовчик подтолкнул к этому, то может быть и подстава: мобики-то приедут, но в случае волнений перейдут к плану Б, уберут сипатого «по воле народа Беларуси», а там и гауляйтера назначат, возможно, и «референдум».

«В самый морозный день при -20 народец будет дома, бойкотируйте и не идите. Просто власти сошли с ума и свой народец держат за скот».

«Любой диктатор будет держаться до конца, Путлер также. Они прекрасно понимают, что 140% «поддержки» населения — это ложь. Так что для них это теперь вопрос личного физического выживания».

«Пространство зачищено так, что даже одобренные клоуны с трудом соберут подписи, поскольку зачистка по прошлым подписным листам продолжается по сей день. Даже ябатьки скажут: «Э, не, дураков нема..».

«Лукашенко поклялся детьми и нарушил клятву. Чем дальше, тем тяжелее становится карма у лукавой семейки».

«Это тот, что власти наелся? Масандра, где белые тапки хозяина?»

«Сразу после самоперевыборов ляснет луканомика. До выборов нельзя. Или какая-то новая подляна готовится».

«Полагаю, будут безальтернативные? Или Собчак дадут белорусское гражданство, чтобы поучаствовала?»

«В прошлый раз пришлось фальсифицировать только голоса. А в эти «выборы» придется фальсифицировать явку и голоса. В лучшем случае придут 3%. Ох, как же не любит Лука эту кличку «3%»!»

«Приближается время, когда судьбу страны будут решать белорусы, а не полусгнивший самозванец. Всем приготовиться!»

«Похоже, что Луку скоро снимут, как снимали Хрущева в октябре 1964 года».

«Оно понимает, что здоровье ухудшается с каждым днем, еле ходит, голова трясется, падает, еле успевают подхватить. Экономика падает, сегодня ее держат искусственно, доложили, что дальше ВСЁ. Вот и дал указание на «выборы». Плюс, война идет не по плану, ВСУ валит не по детски. Лукашенко, наивное существо, думает, если раньше вскочит на трон, то это спасет его тушу. Сколько таких примеров в Истории? Не поможет. Произойти может все что угодно: «Человек предполагает, а Бог располагает». Одно ясно: как прежде, уже не будет никогда. Бог любит реформы (мы тоже)».

«Беларусь будет классной страной в семье европейских народов. Заслужила. Осталось совсем немного. История правит бал, и она на стороне этой многострадальной нации. Все будет хорошо. Это уже факт».

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