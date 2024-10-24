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Олег Кашин: Лукашенко отняли пальцы на ноге

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  • 24.10.2024, 21:47
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Олег Кашин: Лукашенко отняли пальцы на ноге

По словам российского журналиста, диктатор страдает диабетом и ходит с мочеприемником.

В Сети обсуждают «диету Лукашенко» с его отказом от чак-чака раиса Минниханова, который ему предложили по приезду на саммит БРИКС, пишет телеграм-канал «Последний Инсайдер».

По предположению россйскиого журналиста Олега Кашина, Лукашенко «страдает от диабета, причем настолько, что ему отняли пальцы на ноге».

Хромать Лукашенко начал в 2023, а до того его «ловили в кадр» с мочеприемником скрытого ношения на ноге (что и впрямь может быть связано с диабетом).

Диктатор не раз хромал на публике, и в конце концов «объяснил колхозникам» свое недомогание, посетовав на коксартроз сустава (при таком диагнозе лишний вес провоцирует нагрузку, что также может объяснять «вынужденное чакчаковое воздержание»).

«Последний Инсайдер» заключает, что здоровье «вновь самовыдвинутого» патриарха белорусской политики оставляет открытым вопрос о его «безусловном» переизбрании – а возможно и объясняет перенос выборов с предписанных законом дат.

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