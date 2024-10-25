«Украинцы разбомбят их, вы увидите поражение Северной Кореи» 9 25.10.2024, 11:46

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Как пройдет столкновение «тайного спецназа» КНДР с ВСУ.

Северная Корея поставляла России артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты КН-23, а офицеров направляли для наблюдения за их боевым применением. Военное сотрудничество двух стран выходит на новый уровень: регулярные войска КНДР маскируют под бурятов и якутов для переброски в Курскую область, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на видеоматериалы от разведывательной службы Южной Кореи.

Украинским войскам могут противостоять бойцы элитного подразделения «Штурмового корпуса» 11-й армии КНДР. Хорошо оснащенная и высококвалифицированная мобильная легкая пехота качественно отличается от обычных северокорейских солдат, большинство из которых не проходили адекватную боевую подготовку, сказал FT старший научный сотрудник Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи в Сеуле Го Мен-хен.

Главное управление разведки Минобороны Украины 23 октября зафиксировало прибытие в зону боевых действий в Курской области первых подразделений армии КНДР, прошедших обучение на восточных российских полигонах. На боевое слаживание с оккупантами им выделили несколько недель.

По оценкам военной разведки Украины, численность переброшенных в РФ северокорейских военных составляет около 12 тысяч человек, среди них 500 офицеров, включая трех генералов из Пхеньяна. Отвечает за контроль военной подготовки и адаптацию смешанных боевых групп замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

Военные из КНДР прибыли в Курскую область: готовы ли они к бою?

Старший научный сотрудник по вопросам наземной войны в Королевском институте объединенных вооруженных сил Великобритании Джек Уотлинг в разговоре с FT выразил уверенность, что помощь КНДР солдатами создаст для Украины проблемы. Северокорейский контингент может быть хорошо сплоченным и обладать высоким боевым духом.

Представители западных разведок говорят об отказе президента России Владимира Путина провести очередную волну мобилизацию и желании пополнить ряды ВС РФ добровольцами за большие деньги. В случае с солдатами Пхеньяна российское командование столкнется с проблемами контроля над ними, но тут пригодится опыт работы с проиранскими силами и ополченцами во время гражданской войне в Сирии. РФ создаст на этой основе рабочую модель и для солдат из КНДР, полагает эксперт.

Уотлинг считает, что Россия стремится поставить Украину в такую ситуацию, когда удержание линии фронта в Курской области для нее станет невозможным.

«Украина постоянно платит за содержание территорий в Курской области», — сказал он.

Оценивать уровень специализации и подготовки северокорейского контингента трудно, ведь входных данных крайне мало. Можно лишь предположить, что инженерно-технические войска КНДР — действительно профессионалы. Вся территория страны покрыта скалами, также известно, что именно северокорейские специалисты помогали террористам «Хезболлы» строить наступательные и инфраструктурные туннели, напоминает в беседе с Фокусом полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Уровень профессионализма «тайного спецназа» неизвестен возможно чуть лучше, чем другие регулярные подразделения. Пропаганда режима лидера Северной Кореи Ким Чен Ына предоставила видео, как спецназовцы демонстрируют уровень физической подготовки и разбивают руками кирпичи. Характеризует ли эти действия солдат как реальных профессионалов, пока неясно.

«С какой техникой они будут работать? Если пригонять из КНДР, нужно ждать еще до четырех недель. Для работы на российской технике нужно время для ее досконального освоения. Хотя в условиях, когда ВС РФ сами чувствуют нехватку танков и бронемашин, непонятно где их брать еще и для армии другой страны», — подчеркивает Селезнев.

По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, армия КНДР в первую очередь отправляет в Курскую область бойцов Сил спецопераций (ССО), их общее количество оценивается до 200 000 человек. ССО — одна из самых закрытых структур в стране, о них практически ничего не известно.

Переброска в Курскую область около 12 тысяч военных не сможет изменить ситуацию, но позволит вести наступательные операции, рассказывает он Фокусу.

С ним соглашается бывший координатор Группы экспертов ООН по Северной Корее Хью Гриффитс. В интервью каналу France24 он сказал, что северокорейские войска потерпят сокрушительное поражение в Украине.

КНДР обладает одной из самых больших армий в мире, но ее солдаты не участвовали в реальных боях. Именно в Украине пропаганда Ким Чен Ына о «непобедимости» Северной Кореи лопнет, как мыльный пузырь и обрушит моральный дух страны, убежден он.

«Украинцы разбомбят их, вы увидите поражение Северной Кореи… Они будут умирать, не добьются успеха и тем более не дойдут до Киева на российских танках. Ничего хорошего для них там не будет», — заметил эксперт.

Отправка контингента НАТО: чем ответит Запад

Российские власти, по словам Дмитрия Жмайло, хотят привлечь войска КНДР в свой регион, чтобы показать строгое выполнение условий договора о взаимной военной помощи. Пхеньяну интересно отправлять солдат на войну для получения боевого опыта, так как украинские войска применяют западное оружие.

Тем не менее вступление в конфликт третьей стороны — серьезная эскалация в полномасштабной войне, на что Запад обязан дать ответ.

«Сравните размеры Украины и России. Неужели РФ не справляется с нами, что прибегает к помощи Северной Кореи? Будем воевать против двух стран, нужно поднимать эту тему и спрашивать партнеров об ответе. Может вернуться к идее [президента Франции Эммануэля] Макрона об отправке контингента НАТО», — рассуждает эксперт.

Размещение боевых подразделений КНДР на оккупированных территориях Украины — вопрос времени. И если западная демократия в очередной раз покажет слабость, Путин поймет, что можно действовать агрессивнее, считает он.

Конечная цель отправки войск Северной Кореей на войну в Украине состоит в том, чтобы заручиться обязательством России вмешаться на ее стороне в любой конфликт на Корейском полуострове. В таком случае южнокорейским и американским высокопоставленным военным придется пересматривать все наработанные модели войны.

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