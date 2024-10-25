FT: Китаю не понравилась отправка северокорейских войск в Россию 1 25.10.2024, 14:50

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Си Цзиньпин

Это нарушает баланс в регионе.

Растущая агрессивность режима Ким Чен Ына не нравится его главному покровителю – Китаю. В Пекине опасаются, что военное сотрудничество Северной Кореи с Россией нарушит баланс в регионе, а то и вынудит Китай защищать КНДР в случае военного конфликта.

Недовольство китайских властей проявилось еще до того, как стало известно, что Ким отправил Владимиру Путину своих спецназовцев, чтобы те помогли ему в войне с Украиной. На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил Кима за поздравление в честь 75-летия образования коммунистического Китая, но опустил регулярно употреблявшееся до сих пор выражение «дружественная соседняя страна», обращает внимание Financial Times.

Теперь, когда присутствие в России северокорейских солдат не стал отрицать даже Путин, отношения могут обостриться еще больше, говорят эксперты. По словам Андрея Ланкова, эксперта по Северной Корее в сеульском Университете Кукмин, переброска в Россию войск КНДР «стала драматическим шагом, и Китаю это ни чуточки не понравится». Значительное сближение КНДР и России может привести к дестабилизации на Корейском полуострове и даже шире – в Дальневосточном регионе. С одной стороны, Пхеньян может получить от Москвы более современные военные технологии, в том числе для ракетной и ядерной программ, что ускорит гонку вооружений в регионе, говорит Чень Ци из Института международных отношений при Университете Цинхуа. С другой стороны, в ответ на это демократические страны будут укреплять свой альянс в Азии.

Пекин всеми способами хотел бы избежать повторения ситуации времен холодной войны, когда «северному треугольнику» в лице СССР, КНДР и Китая приходилось противостоять «южному треугольнику» – Японии, Южной Корее и США, говорит Чжу Фэн, ректор Школы международных исследований при Нанкинском университете:

«Китай столкнулся с реально сложной ситуацией, настоящей дилеммой. С одной стороны, мы не хотим возвращения холодной войны в Восточную Азию. С другой, США пытаются укрепить солидарность с Южной Кореей и Японией».

Сам Си Цзиньпин на саммите БРИКС заявил, что необходимо отказаться от «подливания масла в огонь» в украинском конфликте и не допустить вовлечения в него третьих стран. Представитель МИД Китая на пресс-брифинге в четверг сказал в ответ на вопрос об отправке Пхеньяном войск в Россию, что в Пекине «не знакомы с соответствующей ситуацией».

Китай пытается представлять себя в качестве мирной силы и противопоставить Соединенным Штатам, которые он обвиняет в стремлении развязать новую холодную войну. «В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и страны Глобального юга создали группу друзей мира… Она направлена на объединение бóльших голосов в поддержку мира», – сказал Си на саммите БРИКС. Перспектива же того, что солдаты единственного военного союзника Китая будут от имени России, с которой он установил «безграничное партнерство», сражаться с поддерживаемыми Западом украинскими силами, подрывает этот образ, пишет The New York Times.

В Пекине могут попросту не знать, как положить конец северокорейской военной помощи Кремлю, сказал газете Виктор Ча, профессор государственного управления и международных отношений Джорджтаунского университета и заведующий кафедрой Кореи в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований:

«Паралич и некомпетентность – в такой ситуации оказался Китай в этом вопросе. Хотя он косвенно поддерживает действия России в войне [против Украины], он не может быть доволен действиями КНДР. Для него в этом нет ничего хорошего ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе».

Китай сам может оказаться втянут в военный конфликт, потому что по договору о военном альянсе обязан защищать Северную Корею, которая может стать законной целью для Украины, если ее войска будут воевать на стороне российской армии, рассуждает Шэнь Дингли, профессор международных отношений из Шанхая. «Если на Северную Корею нападут, Китай по договору обязан послать свои войска и применить все средства для ее защиты», – сказал он FT.

Президент Южной Кореи уже заявил, что в ответ на действия КНДР его страна может начать поставку оружия Украине. Сеул также может обратиться к Пекину с просьбой приструнить Кима, считает Алекандр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. «Китай уже давал понять, что не очень доволен укреплением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Южная Корея, безусловно, может объяснить Китаю, что если он не решит эту проблему, она усилит сотрудничество с США на Корейском полуострове», – говорит он.

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