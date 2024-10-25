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В Минске стоматологию обвинили в том, что она сокрыла 680 тысяч рублей

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  • 25.10.2024, 15:09
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В Минске стоматологию обвинили в том, что она сокрыла 680 тысяч рублей
иллюстративное фото

Клинику привлекли к административной ответственности.

В Минске одна из частных стоматологических клиник три года недоплачивала налоги. За это время сумма скрытых от налогообложения наличных составила порядка 680 000 рублей. Об этом рассказали в налоговой.

Отмечается, что стоматологическую клинику привлекли к административной ответственности. Фирма вину признала, ее должностные лица посодействовали в установлении обстоятельств дела.

В налоговой отмечают, что «плюсом» нарушителю стал тот факт, что после проверки компания отказалась от манипуляций с наличными:

— В текущем месяце выручка уже на 12 000 рублей больше за счет наличной формы расчетов, и при этом уровень безналичных расчетов не снизился.

Материалы проверки направят в инспекцию МНС по Октябрьскому району Минска для дальнейших контрольных мероприятий, компании придется доплатить налоги.

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