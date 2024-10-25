В Минске стоматологию обвинили в том, что она сокрыла 680 тысяч рублей

В Минске стоматологию обвинили в том, что она сокрыла 680 тысяч рублей1
- 25.10.2024, 15:09
- 1,750
Клинику привлекли к административной ответственности.
В Минске одна из частных стоматологических клиник три года недоплачивала налоги. За это время сумма скрытых от налогообложения наличных составила порядка 680 000 рублей. Об этом рассказали в налоговой.
Отмечается, что стоматологическую клинику привлекли к административной ответственности. Фирма вину признала, ее должностные лица посодействовали в установлении обстоятельств дела.
В налоговой отмечают, что «плюсом» нарушителю стал тот факт, что после проверки компания отказалась от манипуляций с наличными:
— В текущем месяце выручка уже на 12 000 рублей больше за счет наличной формы расчетов, и при этом уровень безналичных расчетов не снизился.
Материалы проверки направят в инспекцию МНС по Октябрьскому району Минска для дальнейших контрольных мероприятий, компании придется доплатить налоги.