Израиль нанес удары по военным объектам Ирана 26.10.2024, 8:06

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Это стало ответом на недавние ракетные атаки Тегерана.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по Ирану. Атакованы несколько военных объектов вблизи Тегерана: под ударами оказались заводы по производству ракет и ПВО.

В Израиле назвали атаку «ответом на месяцы непрерывных нападений», а в Тегеране уже пообещали «пропорциональную реакцию». Подробности сообщает израильское издание The Times of Israel.

Среди первых об израильской атаке сообщило полуофициальное информационное агентство Ирана Fars: в сообщении отмечено, что под ударом оказались несколько военных баз в районе Тегерана, в том числе в западном и южном районах столицы.

В то же время иранские СМИ опровергли сообщения о пожарах или взрывах на ключевом нефтеперерабатывающем заводе к югу от столицы. Также в обычном режиме продолжали работать тегеранские аэропорты.

Через некоторое время главные телеканалы Израиля сообщили о второй волне ударов по Ирану. В частности, по данным канала 12, под огнем оказалась восточная часть Тегерана и командный объект Корпуса стражей исламской революции.

Корреспонденты AFP отметили, что после новых взрывов в небе в центре Тегерана были видны непрерывные взрывы и следы света. А Reuters процитировало местные СМИ, которые сообщили, что в восточном Тегеране прогремели еще четыре взрыва и что в столице «все еще работает противовоздушная оборона».

По данным ABC News, атака продлится одну ночь. О потерях или повреждениях военных самолетов Израиля не сообщалось.

Все тот же канал 12 сообщил, что первая волна израильских авиаударов была нацелена на объекты производства ракет и ПВО.

Бывший руководитель оперативного управления ЦАХАЛ Израэль Зив назвал израильские удары «историческими": по его словам, Израиль «часами делал все, что желал» в воздушном пространстве Ирана, нацеливаясь на некоторые из его важнейших целей. И то, что поражались исключительно военные цели, по мнению Зива, «ставит Иран перед дилеммой».

Впоследствии атаку и ее завершение подтвердили в ЦАХАЛ. Израильские военные отметили, что «Армия обороны Израиля нанесла точные и прицельные удары по военным объектам в ряде районов Ирана» и заверили, что все задействованные в атаке самолеты успешно вернулись на базы.

Этот удар, добавили в ЦАХАЛ, стал ответом на недавние атаки Ирана на Израиль, ключевыми целями стали заводы по производству ракет.

«Удар был нанесен в ответ на нападения иранского режима на государство Израиль и его граждан в последние месяцы. Ответный удар нанесен, задача выполнена. По данным разведки, самолеты IAF нанесли удары по заводам по производству ракет, которые использовались для производства ракет, которые Иран выпустил по Государству Израиль за последний год. Эти ракеты представляли прямую и непосредственную угрозу для граждан Государства Израиль», – говорится в сообщении.

Также израильские военные нанесли удары по иранским системам ПВО, которые «имели целью ограничить свободу воздушных операций Израиля в Иране». И пообещали повторить атаку в случае «мщения» от Тегерана.

«Иран выпустил сотни ракет прямо в сторону Государства Израиль во время двух атак в апреле и октябре, а также финансирует и руководит террористической деятельностью через своих террористических прокси по всему Ближнему Востоку, чтобы атаковать Государство Израиль и его граждан. Наряду с усилиями Ирана напасть на Израиль, Иран действует, чтобы взорвать региональную стабильность и безопасность, а также глобальную экономику. ЦАХАЛ обладает рядом наступательных оперативных возможностей, некоторые из которых были развернуты сегодня во время ударов по стратегическим объектам в глубине территории Ирана. Государство Израиль оставляет за собой право защищать своих граждан, если иранский режим продолжит нападения на государство Израиль и его гражданское население. ЦАХАЛ проводит постоянную оценку ситуации и готов к оборонительным и наступательным действиям», – подчеркивается в сообщении.

Издание Axios отмечает, что атака Израиля 26 октября – это первый в истории случай, когда израильские власти официально взяли на себя ответственность за военную операцию на территории Ирана.

На фоне ночной атаки, по данным The Times of Israel, состоялся телефонный разговор между министром обороны США Ллойдом Остином и его израильским коллегой Йоавом Галлантом. Однако о чем именно говорилось в этом разговоре и как долго он продолжался, источник издания не сообщил.

В то же время известно, что в разгар израильской атаки премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху собрал израильских чиновников для оценки ситуации по безопасности.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит оценку ситуации с безопасностью на авиабазе в Кирье вместе с министром обороны, главнокомандующим армией, главой Моссада и главой Шин Бет», – сообщили в офисе Нетаньяху.

По словам источника CNN, Израиль предупредил Белый дом об ударах заранее.

Американские чиновники заявили, что администрация Байдена была уведомлена за несколько часов до того, что израильский авиаудар состоится в пятницу вечером.

После атаки в Тегеране пообещали Израилю пропорциональную реакцию на ночные удары.

«Нет сомнений, что Израиль столкнется с пропорциональной реакцией на любые действия, которые он предпримет», – цитирует слова источника иранское информагентство Tasnim.

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