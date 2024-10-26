У россиян началась истерика по случаю первого белорусскоязычного альбома «Петли пристрастия» 10 26.10.2024, 13:53

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Студийный релиз «Суперпазіцыя» вышел полностью на белорусском языке.

Седьмой студийный релиз «Петли пристрастия» под названием «Суперпазіцыя» вышел вышел полностью на белорусском языке. Это сразу зацепило некоторых русскоязычных слушателей, пишет «Наша Нива».

«Петля» предала своих слушателей из России и Беларуси», — возмущаются комментаторы.

Некоторые пошли еще дальше — в оскорбления и угрозы.

Примечательно, что это не первая подобная атака от русскоязычной аудитории, которую принимает группа. Первая волна произошла еще в 2022 году, когда музыканты начали делать посты на белорусском языке в своих социальных сетях.

Отметим, что почти все эти комментарии встречаются в социальной сети «ВКонтакте», тогда как в Instagram, Facebook и даже в Twitter — поддерживающие отзывы и благодарность за родной язык.

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