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В горах Узбекистана нашли два древних города Шелкового пути

  • 26.10.2024, 19:53
В горах Узбекистана нашли два древних города Шелкового пути

Они процветали с VI по XI век.

Археологи обнаружили два затерянных средневековых города в горах Узбекистана на высоте более двух километров над уровнем моря. Они были важными центрами на Шелковом пути и процветали с VI по XI век, пишет «Нож».

В более крупном городе Тугунбулаке жили десятки тысяч человек, делая его сопоставимым с Самаркандом. Археологи обнаружили в нем остатки печей и горнов, указывающих на металлургическое производство.

Второй город — Ташбулак — был в десять раз меньше. Он заинтересовал исследователей большим кладбищем с сотнями могил мужчин, женщин и детей, в том числе одними из старейших мусульманских захоронений в регионе.

Открытие сделали с помощью анализа снимков, полученных лазерными лоакторами LiDAR. Ученые детально картировали горный ландшафт и обнаружили остатки сооружений, площадей, укреплений, дорог и других объектов.

Находка важна для исследования древних цивилизаций в горных районах. Подобные крупные, хорошо спланированные и укрепленные поселения того времени редко обнаруживают на большой высоте.

Однако политические и промышленные центры на Шелковом пути не ограничивались известными городами вроде Самарканда, а распространялись шире, в том числе в труднодоступные горные районы.

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