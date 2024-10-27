Daily Mail: Нострадамус и Ванга предсказали войну в Европе в 2025

Daily Mail: Нострадамус и Ванга предсказали войну в Европе в 202510
- 27.10.2024, 13:38
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Одно из пророчеств также говорит о ликвидации Путина его окружением.
Два самых известных мистика мира Нострадамус и Ванга предрекли большую войну на Европейском континенте в 2025 году.
Внимание на это обратил британский таблоид Daily Mail.
Нострадамус (1503-1566 гг.) и Ванга (1911-1996 гг.) жили в разные эпохи. Однако оба предрекли чудовищные испытания Европе уже в 2025 году. Они были уверены, что в регионе разразится смертоносная война.
Так, французский астролог Нострадамус писал, что «земли Европы» будут вовлечены в «жестокие войны» уже в будущем году.
В его предсказании также говорилось о «древней чуме, которая будет хуже врагов».
Болгарская провидица Ванга также видела большой и кровопролитный конфликт в Европе в 2025 году. Она утверждала, что он «опустошит» континент.
Примечательно, что Ванга предсказала конец света в 5079 году.
Ее близкое окружение утверждало, что провидица заранее предвидела российскую агрессию против Украины. Якобы, согласно ее пророчеству, конфликт продлится около двух лет (на данный момент война идет уже 2 года и 8 месяцев) и закончится, «когда на трон взойдет восьмой».
Что она имела в виду под «восьмым», доподлинно неизвестно.
Ванга, среди прочего, якобы предсказывала, что российский диктатор Владимир Путин будет убит кем-то из своего близкого окружения.