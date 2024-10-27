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Daily Mail: Нострадамус и Ванга предсказали войну в Европе в 2025

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  • 27.10.2024, 13:38
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Daily Mail: Нострадамус и Ванга предсказали войну в Европе в 2025

Одно из пророчеств также говорит о ликвидации Путина его окружением.

Два самых известных мистика мира Нострадамус и Ванга предрекли большую войну на Европейском континенте в 2025 году.

Внимание на это обратил британский таблоид Daily Mail.

Нострадамус (1503-1566 гг.) и Ванга (1911-1996 гг.) жили в разные эпохи. Однако оба предрекли чудовищные испытания Европе уже в 2025 году. Они были уверены, что в регионе разразится смертоносная война.

Так, французский астролог Нострадамус писал, что «земли Европы» будут вовлечены в «жестокие войны» уже в будущем году.

В его предсказании также говорилось о «древней чуме, которая будет хуже врагов».

Болгарская провидица Ванга также видела большой и кровопролитный конфликт в Европе в 2025 году. Она утверждала, что он «опустошит» континент.

Примечательно, что Ванга предсказала конец света в 5079 году.

Ее близкое окружение утверждало, что провидица заранее предвидела российскую агрессию против Украины. Якобы, согласно ее пророчеству, конфликт продлится около двух лет (на данный момент война идет уже 2 года и 8 месяцев) и закончится, «когда на трон взойдет восьмой».

Что она имела в виду под «восьмым», доподлинно неизвестно.

Ванга, среди прочего, якобы предсказывала, что российский диктатор Владимир Путин будет убит кем-то из своего близкого окружения.

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