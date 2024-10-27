Rolls-Royce представил «бондовский» Phantom со слитком золота в салоне 2 27.10.2024, 16:21

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На центральной консоли оборудовали тайник.

Подразделение персонализации Bespoke компании Rolls-Royce представило очередной уникальный Phantom. Длиннобазный седан создавали в течение последних трёх лет по заказу клиента, при этом премьера приурочена к 60-летию «Голдфингера» — третьего фильма о британском супершпионе Джеймсе Бонде. Новинка так и называется — Phantom Goldfinger.

В картине 1964 года антагонистом агента 007 является миллионер-преступник Аурик Голдфингер, занимающийся контрабандой золота. Он плавит золото и делает из него детали для своего Phantom III Sedanca de Ville. По сюжету основная цель злодея — уничтожить золотой запас США, чтобы увеличить цену собственных запасов драгоценного металла.

Современный Фантом получил золотисто-чёрную окраску кузова, повторяющую цветовую гамму машины из фильма, и множество других отсылок к ленте. Так, фирменная носовая фигурка «Дух экстаза» выглядит так, будто сделана из чистого золота, которое для маскировки покрыли серебром, частично стёршимся. В действительно всё обстоит точно наоборот: маскота сделали из серебра и нанесли на него неравномерное покрытие из 18-каратного золота.

Большинство деталей интерьера также отделано с применением золота. На центральной консоли оборудовали тайник, в котором хранится настоящий золотой слиток, по форме напоминающий сам Phantom в миниатюре. В фильме Бонд играл с Голдфингером в гольф, поставив на кон слиток нацистского золота, поднятый с затонувшего корабля. Дизайнеры Rolls-Royce решили дополнительно обыграть эту тему, поместив золотую клюшку для гольфа в багажник Phantom Goldfinger.

На переднюю панель – так называемую Галерею – нанесли изображение перевала Фурка в швейцарских Альпах: на этой дороге Бонд преследовал Голдфингера. Фирменная подсветка потолка воспроизводит реальную карту звёздного неба над этой местностью, какой она была на момент съёмок. На внутренней стороне крышки перчаточного ящика выгравирована известная цитата, в которой Голдфингер признаётся Бонду в любви к золоту. Столики для пикника украшены вымышленной картой военной базой Форт-Нокс, где хранится золотой запас. Табличка с VIN, оканчивающимся на 007, также получила золотое покрытие.

Сам Джеймс Бонд в этом фильме ездил на Aston Marin DB5, оборудованном различными шпионскими гаджетами. И компания из Гейдона также уже поучаствовала в праздновании юбилея: летом она устроила в Лондоне масштабный тематический квест для своих клиентов, а ранее в этом месяце представила спецверсию гранд-турера DB12 Goldfinger Edition.

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