Роберт Кийосаки рассказал, куда лучше всего вкладывать деньги прямо сейчас 5 27.10.2024, 19:38

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Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» назвал самый привлекательный актив.

Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», порекомендовал инвесторам обратить внимание на серебро, пока его стоимость не достигла отметки в $50 за унцию. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

По мнению Кийосаки, на сегодняшний день серебро является самым привлекательным активом. На момент написания, фьючерсы на серебро с поставкой в декабре торговались на бирже Comex по цене $34,7 за унцию, что на 49,7% больше по сравнению с прошлым годом. Напомним, что исторический максимум цены на серебро был зафиксирован в 2011 году, когда она приблизилась к $50 за унцию.

В начале сентября Кийосаки предсказывал резкий рост цен на золото и серебро. В прошлом году он также высказывал опасения по поводу возможной катастрофы на финансовых рынках и призывал инвесторов пересмотреть свои портфели, включая в них золото, серебро, биткойн, недвижимость и акции нефтяных компаний.

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