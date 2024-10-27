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«Лукашенко ищет нового господина»

  • 27.10.2024, 20:43
«Лукашенко ищет нового господина»

Что кроется за противоречащими Путину заявлениями белорусского диктатора.

Александр Лукашенко поставил под сомнение попытки Владимира Путина привлечь войска Северной Кореи в войну против Украины. Этим он подыграл Китаю, который выступил против интернационализации, расширения войны и эскалации.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович.

– Лукашенко пытается быть «слугой многих господ» и выглядеть для всех хорошо. Хотя этот образ давно уже никого не вводит в заблуждение, он продолжает упорно ему следовать, – отметил политолог.

Рейтерович добавил, что то, как окончание войны повлияет на Беларусь будет зависеть от ее результатов. Окончание войны для Лукашенко будет настоящим вызовом.

С одной стороны, он хочет, чтобы война как можно скорее завершилась, ведь у него есть опасения, что Россия снова использует его. Кремль может снова использовать территорию Беларуси или давить на Лукашенко, чтобы он привлек свою армию.

С другой стороны – окончание войны может переориентировать взгляды российских властей на Беларусь с точки зрения поиска каких-то «новых побед». Такой победой может быть создание «союзного государства», когда Беларусь просто будет поглощена Россией.

– Лукашенко надеется, что когда война закончится, Россия будет не в состоянии направить свои экспансионистские попытки на Беларусь. Поэтому Лукашенко ищет нового «господина», которым, безусловно, является Китай, – подытожил политолог.

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