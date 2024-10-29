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«Уникальное явление!»: в ГУР рассказали о поступке российского офицера

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  • 29.10.2024, 16:58
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«Уникальное явление!»: в ГУР рассказали о поступке российского офицера

Он был «неприятно удивлен» решением командования.

Российский офицер Михаил Быков, попав в окружение с подчиненными ему срочниками, приказал не идти на «мясной штурм», а сдаться всем в плен.

Об этом сообщил проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Хочу жить».

«Майор Быков Михаил Федорович (позывной «Навигатор») - редкий пример российского офицера, который заботится о вверенном ему личном составе. Штурман авиации по специальности, «Навигатор» был неприятно удивлен, когда его мобилизовали в мотострелки. Еще больше удивился, когда его отправили в приграничье с Украиной командовать срочниками. На вопрос как так его, кадрового офицера ВКС, кинули непонятно куда, Быков отвечает прямо: «А там пофиг. Им лишь бы отправить», - рассказали в ГУР.

Больше года он провел на границе в должности командира взвода, опекая необученных солдат срочной службы, поскольку понимал, что «зеленым» пацанам на передовой и на войне в принципе делать нечего.

«Я думал, что там ОГО войска, а оказались простые срочники. У меня шок был. Я не ожидал, что на линии соприкосновения стоят срочники, когда идет такая война», - сказал Быков.

По его словам, взаимодействие командования с его взводом было на уровне: «держитесь там и ждите подкрепление». А когда начался прорыв украинских войск, внятных приказов Быков так и не получил – связи с вышестоящим командованием вовсе не было.

«Своей первоочередной задачей «Навигатор» видел сохранение жизней пацанов. Поэтому когда всем стало ясно, что подразделение оказалось в окружении, отбиваться нечем, а подкрепления не будет, майор после коротких переговоров с украинскими военными отдал приказ сдаваться в плен», - отметили в ГУР.

«Быков уверен, что по возвращению его ждет суд за то, что он сберег своих подчиненных. В то время как командиры-«мясники» получают награды от государства за утилизацию своего личного состава. Вот такие они, российские приоритеты. Зато майору точно благодарны 23 пацана и их родные. Учитывая, что Россия сейчас забирает из плена исключительно курских срочников, они уже в скором времени могут встретиться», - подчеркнули в ГУР.

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