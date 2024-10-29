закрыть
29 октября 2024, вторник, 20:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: ВСУ уже нанесли несколько ударов по зданиям, где могли быть солдаты из КНДР

  • 29.10.2024, 19:35
  • 5,526
СМИ: ВСУ уже нанесли несколько ударов по зданиям, где могли быть солдаты из КНДР

Это произошло в Курской области.

Украинские артиллеристы уже нанесли несколько ударов по домам, где, вероятно, находились военнослужащие из КНДР. Это произошло в Курской области.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины.

Как пишет издание, северокорейские войска увеличат численность армии РФ в Курской области на 25%.

«По оценкам украинского Генштаба, Россия направила на оборону Курска 40 000 военнослужащих. Северокорейские солдаты увеличат численность российской армии на 25%, что позволит более опытным войскам РФ продолжать наступать на других участках фронта», - говорится в сообщении.

Также СМИ, по данным своих источников, пишет, что половина российских бойцов в Курске – это новобранцы. У них немного опыта по сравнению с другими военными. Именно поэтому их решили усилить северокорейскими военными.

«Кремль договорился с северокорейским режимом, чтобы войска КНДР помогли в освобождении Курска. Таким образом РФ хочет избежать опрокидывания части российских войск, продолжающих вторжение на восток украинской территории. Возможное вступление северокорейских войск в бой впервые на стороне России укрепляет позиции Москвы в войне против Украины», – сообщает El Pais.

Кроме этого сообщается, что ГУР опубликовало перехваченные радиосообщения российской армии в Курске, из которых стало известно, что северокорейские солдаты перевозятся гражданскими грузовиками, чтобы присоединиться к российской 810-й морской пехотной бригаде, воюющей на линии фронта в Курске.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников