СМИ: ВСУ уже нанесли несколько ударов по зданиям, где могли быть солдаты из КНДР 29.10.2024, 19:35

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Это произошло в Курской области.

Украинские артиллеристы уже нанесли несколько ударов по домам, где, вероятно, находились военнослужащие из КНДР. Это произошло в Курской области.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины.

Как пишет издание, северокорейские войска увеличат численность армии РФ в Курской области на 25%.

«По оценкам украинского Генштаба, Россия направила на оборону Курска 40 000 военнослужащих. Северокорейские солдаты увеличат численность российской армии на 25%, что позволит более опытным войскам РФ продолжать наступать на других участках фронта», - говорится в сообщении.

Также СМИ, по данным своих источников, пишет, что половина российских бойцов в Курске – это новобранцы. У них немного опыта по сравнению с другими военными. Именно поэтому их решили усилить северокорейскими военными.

«Кремль договорился с северокорейским режимом, чтобы войска КНДР помогли в освобождении Курска. Таким образом РФ хочет избежать опрокидывания части российских войск, продолжающих вторжение на восток украинской территории. Возможное вступление северокорейских войск в бой впервые на стороне России укрепляет позиции Москвы в войне против Украины», – сообщает El Pais.

Кроме этого сообщается, что ГУР опубликовало перехваченные радиосообщения российской армии в Курске, из которых стало известно, что северокорейские солдаты перевозятся гражданскими грузовиками, чтобы присоединиться к российской 810-й морской пехотной бригаде, воюющей на линии фронта в Курске.

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