Кадыров заявил о гибели украинских военнопленных в Чечне 30.10.2024, 9:40

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Рамзан Кадыров

Их использовали как «живой щит»?

В Чечне якобы погибли украинские военнопленные в результате атаки дрона по зданию Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, утверждает глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — говорится в телеграм-канале Кадырова.

Никаких подтверждений своим словам он не предоставил.

Напомним, утром 29 октября стало известно об ударе беспилотника по университету спецназа в Гудермесе.

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