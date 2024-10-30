Кадыров заявил о гибели украинских военнопленных в Чечне
- 30.10.2024, 9:40
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Их использовали как «живой щит»?
В Чечне якобы погибли украинские военнопленные в результате атаки дрона по зданию Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, утверждает глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
«Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — говорится в телеграм-канале Кадырова.
Никаких подтверждений своим словам он не предоставил.
Напомним, утром 29 октября стало известно об ударе беспилотника по университету спецназа в Гудермесе.