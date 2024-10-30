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Ридли Скотт выпустит лимитированные вина в честь сиквела «Гладиатор II»

  • 30.10.2024, 19:05
Ридли Скотт выпустит лимитированные вина в честь сиквела «Гладиатор II»

На этикетках будут изображены нарисованные режиссером персонажи из фильма.

Режиссер «Гладиатора II» Ридли Скотт выпустит в ноябре сразу два кюве в лимитированных тиражах со своего виноградника Mas des Infermieres в Провансе. На этикетках будут изображены нарисованные режиссером персонажи из сиквела фильма «Гладиатор II». Об этом сообщает The Drinks Business. Эксклюзивным поставщиком приуроченных к премьере вин станет британский супермаркет Selfridges, где продажи стартуют 4 ноября.

На этикетке красного вина Caracalla и белого Geta будут изображены нарисованные Скоттом римские императоры Каракалла и Гета, правившие Римом после императора Коммода, ставшего одним из главных персонажей первого фильма. Они приняли двойное императорство после смерти своего отца, Септимия Севера, в 209 году. «Мне нравится создавать «историю» для каждой бутылки с помощью художественных работ. Я постоянно делаю наброски, ведь я был художником и сценографом, прежде чем стать режиссером», — говорит Ридли Скотт. Каждое вино представлено по цене £25,99.

Вдобавок с виноградника Ридли Скотта в Любероне выпущена ограниченная партия магнумов с красным вином Ombre de Lune, переименованного по случаю премьеры в Imperatores. Магнумы представлены в подарочной коробке с подписанной рукой режиссера памятной карточкой и монетой, служившей реквизитом на съемках «Гладиатора II». Цена магнума составляет £300. Известно, что снявшиеся в картине Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль и Барри Кеоган получили от режиссера по магнуму в подарок.

Выход определенного вина не впервые приурочивают к кинопремьерам. Так, летом компания Pernod Ricard выпустила лимитированную серию аперитива Lillet в честь релиза четвертого сезона сериала Netflix «Эмили в Париже».

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