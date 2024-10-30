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В Евросоюзе впервые назвали сроки вступления Украины

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  • 30.10.2024, 21:31
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В Евросоюзе впервые назвали сроки вступления Украины

Подробности.

Украина в течение пяти следующих лет сможет стать членом ЕС при условии выполнения всех необходимых реформ. Об этом 30 октября на пресс-конференции в Брюсселе по случаю презентации отчета о расширении ЕС заявил еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Варгейи, его цитирует «Німецька хвиля».

В обновленном отчете по расширению ЕС говорится, что Украина сделала все шаги для начала переговоров по членству в Евросоюзе, на невыполнение которых Еврокомиссия указывала в заключении от 2022 года. Вместе с тем, еврочиновники указывают на необходимость продолжения реформ в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью. ЕК также призвала украинские власти активнее применять законодательство о нацменьшинствах, продолжать изменения в госуправлении и децентрализацию в энергетическом секторе.

По словам Варгейи, для стран – кандидатов на вступление в ЕС, в частности Украины, создали дополнительные инструменты, чтобы «помочь им ускорить проведение реформ».

«Эти инструменты называются «План роста», «План Украины» – в зависимости от страны. И с помощью этого плана мы сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также для Украины завершить реформы, чтобы все подготовить и стать членом ЕС до конца следующего мандата Европейской комиссии [до конца 2029 года]», – отметил еврокомиссар.

Как указала «Німецька хвиля», в ЕК впервые назвали сроки вступления Украины в ЕС.

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