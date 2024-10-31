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ЦИК Грузии заявил, что пересчитал голоса на выборах

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  • 31.10.2024, 16:51
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ЦИК Грузии заявил, что пересчитал голоса на выборах

Но ничего не изменилось.

Центральная избирательная комиссия Грузии заявила, что после пересчета бюллетеней на 12% избирательных участков, где проголосовало 14% избирателей, это не привело к «существенному изменению ранее объявленных официальных результатов».

Об этом в четверг, 31 октября, сообщили в Центризбиркоме.

Итоговые протоколы «лишь немного» изменились на 9% участков, где проводился пересчет.

Частичный пересчет якобы подтвердил победу правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах.

Пересчет состоялся 29 октября, а участки для него выбрали путем жеребьевки.

Глава наблюдательной миссии ENEMO (Европейской сети по организации наблюдения за выборами) Златко Вуйвович заявил о серьезных нарушениях на выборах, среди которых насилие против членов оппозиции, запугивание избирателей, дискредитационные кампании, направленные на наблюдателей, и злоупотребление административным ресурсом.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также не признала результаты парламентских выборов. В ЕС призвали грузинские власти провести расследование нарушений на выборах.

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