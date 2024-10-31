Политолог: Лукашенко понимает, что нельзя было идти на «выборы» 8 31.10.2024, 17:29

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Режим ждет катастрофа.

Политолог Анатолий Котов рассказал «Салiдарнасцi», почему Лукашенко торопится провести «выборы»:

— Я остаюсь при своем мнении: идти «на выборы» Александру Лукашенко было нельзя. Лучше было уйти хоть в некоторой степени управляемый транзит. Похоже, он и сам это понимает, поэтому и перенес процедуру на более ранний срок, спутав карты той же самой России.

Однако общего направления движения в сторону катастрофы режима и, к сожалению, страны, это уже не изменит.

Я бы подытожил также своим отношением к этой процедуре: не надо.

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