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Политолог: Лукашенко понимает, что нельзя было идти на «выборы»

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  • 31.10.2024, 17:29
  • 4,832
Политолог: Лукашенко понимает, что нельзя было идти на «выборы»

Режим ждет катастрофа.

Политолог Анатолий Котов рассказал «Салiдарнасцi», почему Лукашенко торопится провести «выборы»:

— Я остаюсь при своем мнении: идти «на выборы» Александру Лукашенко было нельзя. Лучше было уйти хоть в некоторой степени управляемый транзит. Похоже, он и сам это понимает, поэтому и перенес процедуру на более ранний срок, спутав карты той же самой России.

Однако общего направления движения в сторону катастрофы режима и, к сожалению, страны, это уже не изменит. 

Я бы подытожил также своим отношением к этой процедуре: не надо.

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