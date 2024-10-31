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Курс Путина зашел в тупик

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 31.10.2024, 17:56
Курс Путина зашел в тупик

Его окружение неуверенно в завтрашнем дне.

С симптоматичным заявлением, хорошо показывающим тупик, в который привёл верхушку «курс Путина», выступил нижний спикер Вячеслав Володин: «Когда мы начинаем говорить о тех же 90-х, приводя в пример фамилии предателей, негодяев, тех, кто допустил развал Советского Союза, почему мы не говорим, а откуда они появились? … Они же появились из недр правящей партии, КПСС».

То есть, если сказать прямо – это заговорщики августа 1991-го во главе с Крючковым, а также Ельцин с его «Беловежской пущей», которая ликвидировала СССР и уничтожила создаваемый Горбачёвым Союз Суверенных Государств. Главный чекист Крючков, который в чести у нынешних, а также Ельцин – благодетель Путина, без которого тот сидел бы сейчас в многоквартирном доме, пил пиво, смотрел по видику архивные выступления Кабаевой и сладко вздыхал. Да и Володин без этих «предателей», разваливших СССР, был бы никем. Именно развал СССР открыл дорогу нынешним правителям и их обслуге. Сами они против «развала СССР» в 1991-м не возражали, не выступили.

Исторический поход Володина вызван потребностями настоящего дня, неуверенностью тех, кто целиком (как Володин) связан с «курсом Путина» и кому ничего не светит после. «Есть Путин – есть Володин, нет Путина – нет Володина».

Сегодня одно издание привело растерянные рассуждения анонимных источников в Кремле: «Непонятно, как жить после СВО. Какие цели будут у страны? Сейчас все понятно: мы воюем и большинство решений принимается, исходя из этого. После СВО придется думать о будущем, целях и стратегиях. И это правда пугает».

Это и есть володинские предатели. Потому что всем понятно – ничего хорошего в «курсе Путина» нет. Похмелье от последствий 24 февраля будет тяжелым. Перспектив нет.

Telegram-канал «СерпомПо»

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