Лукашенко бредил о «хорошем кнуте» 12 4.10.2024, 12:16

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Диктатор расстроен ситуацией в Могилевской области.

Диктатор Лукашенко поручил возобновить программу развития Полесья — он считает, что этот регион способен «накормить всю страну», если привести его в порядок. В то же время Могилевщине, по его словам, нужен «хороший кнут», сообщает пресс-служба диктатора.

Лукашенко 4 октября приехал с рабочей поездкой Пинский район Брестской области. Там он поручил вернуться вернуться к программе развития Полесья, заявив, что подобные попытки в прошлом уже были.

— Когда-то мы подступались к Полесью. И была принята программа по возрождению Полесья. Как у нас, у чиновников, бывает, пошевелились туда сюда, и на этом закончили, — сказал диктатор.

Он уточнил, что речь идет о территориях от Пинска в сторону Мозыря.

Диктатор напомнил и о других подобных региональных программах — например, по юго-востоку Могилевской области, «возрождению» чернобыльских районов.

Что касается Могилевщины, то Лукашенко потребовал навести там дисциплину для эффективного развития.

— Могилевской области нужен хороший кнут. Там отличные земли, есть все. Просто разболтались, — заявил диктатор.

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