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Россияне расширили кладбище своей бронетехники под Курахово

  • 4.10.2024, 14:07
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Россияне расширили кладбище своей бронетехники под Курахово

Украинские десантники разбили еще один массированный штурм РФ.

ВС РФ пробиваются в направлении города Курахово в Покровском районе Донецкой области. Деталями о ситуации на фронте 4 октября в эфире телемарафона поделился пресс-офицер 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский.

«Бросают большие силы на прорыв, в частности, обороны 79 ОДШБр в районе села Константиновка. В октябре уже было два массированных штурма», — отметил он.

1 октября оккупанты бросили в бой 19 единиц бронетехники. Уже через пару дней, 3 октября, на штурм отправились 10 единиц бронетехники.

«Наши десантники фактически умножили этот российский штурм на ноль», — подчеркнул военный.

Из 10 единиц техники Силы обороны поразили 7 — один танк и 6 боевых бронированных машин с десантом. ВС РФ потери 20 бойцов погибшими и еще более 20 — ранеными.

«Очевидно, оккупанты почувствовали кровь и пытаются ускорить свое наступление. Наши воины делают все, чтобы эти планы врага сломать и нанести ему ощутимые потери. Ситуация остается очень напряженной», — рассказал Дрималовский.

По его словам, враг сует броней, не боясь применять технику колоннами и не считаясь с потерями. Результат каждой такой атаки — поражение до 10 единиц бронетехники.

«Этот район, где стоят николаевские десантники, вблизи села Константиновка в Марьинской громаде — это фактически кладбище российской бронетехники. Если посмотреть с высоты птичьего полета, это фактически сотни сожженных российских танков и другой бронетехники», — добавил пресс-офицер.

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