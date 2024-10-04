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Появились изображение вращающегося на 360 градусов смартфона от Microsoft

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  • 4.10.2024, 14:40
Появились изображение вращающегося на 360 градусов смартфона от Microsoft

Такая конструкция заметно отличает его подобных устройств.

Американский разработчик Microsoft планирует вернуться на рынок смартфонов. По крайней мере на это намекает недавний патент, демонстрирующий конструкцию складного на 360 градусов телефона.

В новом 38-страничном документе описывается нечто похожее на смартфон-ноутбук, который складывается горизонтально, как Samsung Galaxy Z Fold 6. При этом у него есть специальные прорези, обеспечивающие легкое и плавное сгибание дисплея, избегая образования складок.

Изображения из патента демонстрируют, что телефон может складываться на 180, 300 и 360 градусов. И фиксироваться в каждом из этих положений. Такая конструкция заметно бы отличала его подобных устройств, таких как Pixel 9 Pro Fold и OnePlus Open, которые сгибаются только внутрь.

Ранее Microsoft уже выходила на рынок складных смартфонов. В 2020 году компания выпустила складной Surface Duo по цене 1 400 долларов. А годом позже было представлено второе поколение устройства. Впрочем, несмотря на слухи о третьей версии, через два года линейку официально закрыли.

Microsoft Surface Duo 2, как и первое поколение, уступало гибкому флагману Samsung буквально по всем направлениям. Провальные продажи устройства от Microsoft тому подтверждение. Новая итерация Surface с инновационным дизайном и экосистемой Microsoft могла бы стать хитом, считают эксперты.

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