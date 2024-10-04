Эксперт: ВСУ готовы нанести удар по трем ключевым целям в Крыму 4.10.2024, 14:57

Не только по Крымскому мосту.

Во временно оккупированном Крыму, несмотря на отсутствие у страны-агрессора России возможностей производства систем ПВО в необходимых объемах, создана глубокоэшелонированная оборона с использованием различных зенитно-ракетных комплексов. Однако, Силы обороны Украины уже неоднократно продемонстрировали, что способны достигать целей на полуострове. Об этом сказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире FREEДОМ.

Он подчеркнул, что уничтожение российской радиолокационной станции «Небо-М» облегчает эту задачу.

«Возможность российской стороны мониторить воздушное пространство снижена в разы. А это позволяет наносить удары не только по Крымскому мосту, но и стратегическим целям на территории временно оккупированного украинского Крыма. Речь идет прежде всего о военных аэродромах. Это «Саки», это «Бельбек», это Джанкойский аэродром. Но ключевой целью остается Крымский мост», - подчеркнул Снегирев.

По его словам, даже сами оккупанты рассматривают несколько вариантов того, как мост может быть уничтожен Силами обороны Украины: и с воздуха, и с воды.

Снегирев добавил, что во всех этих случаях Украина имеет возможность использовать инновационные технологии.

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