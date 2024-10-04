В Беларуси готовят изменения по семейному капиталу 4.10.2024, 15:21

Правила снова ужесточат?

В Беларуси хотят внести очередные изменения по семейному капиталу. Для этого подготовлен проект указа, который 4 октября рассмотрели на экспертным советом при так называемом совете республики. Напомним, в этом году власти уже ввели ужесточения по семейному капиталу.

«На этом экспертном совете рассматривался архиважный вопрос о семейном капитале. Министерством труда и соцзащиты предложен ряд существенных поправок, касающихся в том числе лиц с ограниченными возможностями, которые в целом были поддержаны членами экспертного совета. Состоялось очень конструктивное совещание», — заявила сенатор Наталья Маркович.

Какие-либо подробности, что конкретно содержит этот указ, сенатор не сообщила. Лишь уточнила:

«При формировании указа невозможно предусмотреть все, жизнь непредсказуема, поэтому мной было предложено в случае возникновения у семьи сложной жизненной ситуации создание межведомственные комиссии на самом высоком уровне, чтобы индивидуально рассматривалась ситуация той или иной семьи».

«Зеркало напоминает», что с 28 мая этого года для семей с детьми ввели очередные ограничения. К примеру, ранее семейный капитал можно было досрочно тратить на медуслуги — как в частном, так и государственном медучреждении. С 28 мая чиновники ввели изменение — медуслуги за счет семейного капитала можно получить только в госучреждениях здравоохранения.

Еще одно из изменение касается «тунеядства»: некоторым семьям, в которых отец попадет в «иждивенцы», теперь не назначают семейный капитал. «Трудоспособный отец, отчим в полной семье, родитель в неполной семье должен быть занят не менее 12 месяцев в двухгодичном периоде перед обращением», — поясняли ранее в Минтруда. Проще говоря, чтобы семье назначили капитал, отец должен работать.

С 2024 года семейный капитал повысили до 31 480 рублей. Его назначают многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.

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