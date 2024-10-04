Школьный автобус с детьми застрял в грязи под Могилевом

Школьный автобус с детьми застрял в грязи под Могилевом4
- 4.10.2024, 15:51
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Пришлось вызывать МЧС.
Школьный автобус с детьми застрял в грязи на дороге вблизи деревни Городище в Могилевской области.
Плохое состояние дороги и песчаная почва привели к тому, что колеса автобуса увязли, и транспортное средство не смогло продолжить движение. На место происшествия была вызвана спасательная служба МЧС для оказания помощи.
Местные жители отмечают, что их населенный пункт часто оказывается отрезанным от цивилизации во время непогоды, и многократные обращения к властям пока не принесли результата.